Британия готовится отправить в Украину дальнобойные ракеты, - WP

Великобритания, гордившаяся тем, что опередила своих западных союзников в поставках новых систем оружия в Украину, похоже, готова передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, в которых администрация президента США долго отказывала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, в сообщении о закупках, размещенном 2 мая, Министерство обороны Британии попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров. В сообщении предлагалось получить ответы в течение трех дней.

По словам британского чиновника, отказавшегося подтвердить тип, сроки или количество рассматриваемого оружия, окончательного решения принято не было.

Но это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Британия сама снабжала такие боеприпасы, а запрашиваемые характеристики и возможности почти соответствуют ее крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования.

Отмечено, что Украина давно просит западные страны о ракетах большей дальности, утверждая, что такое оружие может изменить ход войны, позволяя его силам нацеливаться на российские командные центры, линии снабжения, боеприпасы и хранилища топлива глубоко в Крыму и оккупированном востоке.

Ракеты Storm Shadows могут быть установлены на украинских истребителях советского производства и достигать российской территории.

Поэтому опасения, что Украина будет запускать ракеты по целям России, является основной причиной, почему администрация неоднократно отклоняла просьбу Украины поставлять США боеприпасы большой дальности.

И хотя политика США остается неизменной, официальные лица Пентагона не выразили обеспокоенность, когда их спросили о перспективе отправки Великобританией ракет большой дальности в Украину.

Издание напоминает, что среди секретных документов США, проникших в сеть через платформу Discord, сообщалось, что Великобритания намерена отправить в Украину неопределенное количество ракет Storm Shadow вместе с персоналом для помощи в обучении.

К тому же, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "Соединенное Королевство станет первым, кто предоставит Украине ракеты большей дальности".

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес в конце прошлого года не исключил возможности передачи Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в период подготовки к контрнаступлению ожидает от союзников решений относительно необходимого оружия, а именно - дальнобойного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.