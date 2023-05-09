ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: работаем над дополнительными оборонными пакетами с нашими партнерами

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 21:58
Зеленский: работаем над дополнительными оборонными пакетами с нашими партнерами Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина работает над дополнительными оборонными пакетами для ВСУ с разными международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть очередные хорошие новости от партнеров. Из того, что можно сказать публично, есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Президент пояснил, что общий объем - 1 млрд 200 млн долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц.

"Благодарю президента США Джо Байдена, Конгресса - обеим партиям, и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает нам прочность", - сказал Зеленский.

Отдельно он добавил, что Украина работает также с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами. Таким образом, страна пытается добавить новые возможности для наших воинов.

Напомним, что Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новый пакет военной помощи, который сегодня, 9 мая, анонсировали США, поможет Украине победить в битве против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне