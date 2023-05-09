Пригожин пожаловался на бегство бригады РФ из-под Бахмута. В ВСУ раскрыли детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ в Telegram.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" оставшихся там россиян - соответствует действительности", - отмечают военные.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

По информации украинской бригады, за двое суток штурмовики в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, а еще 87 - на полпути к гибели. Среди всех убитых врагов есть и "вагнеровцы". При этом в плен взяли пять противников.

В 3-й ОШБр отметили, что также было уничтожено несколько складов боеприпасов врага, минометы и не один БМП.