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Оккупанты снова атаковали Кизомыс Херсонской области, уничтожив фельдшерский пункт

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Херсон, Вторник 09 мая 2023 15:35
Оккупанты снова атаковали Кизомыс Херсонской области, уничтожив фельдшерский пункт Фото: оккупанты обстреляли Кизомыс Херсонской области 9 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 9 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Кизомыс Херсонской области. В результате артиллерийской атаки уничтожен фельдшерский пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российская артиллерия продолжает атаковать Кизомыс Белозерской общины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате очередного обстрела в селе уничтожен фельдшерский пункт.

"К счастью, мирные люди не пострадали", – добавили в администрации.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки совершили 46 обстрелов Херсонской области. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для пожилых людей и помещения сельского совета. 14 человек получили ранения, из них 1 - ребенок. В частности, оккупанты обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс Херсонской области. Десять человек получили ранения. Также под обстрел в Станиславе попала бригада телеком-провайдеров. Ранения получила женщина из числа гражданских

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Херсонская область
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