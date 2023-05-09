РФ обстреляла Одесскую область и в Украине планируют отменить карантин: новости за 8 мая

Вчера, 8 мая 2023 года, российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. А Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, вводимых через пандемию COVID-19.

Война России против Украины: последние новости

Ракетный обстрел Одесской области: из-под завалов изъяли тело охранника

В понедельник, 8 мая, из-под завалов продовольственного предприятия в Одесской области после ракетного удара извлечено тело погибшего.

Как сообщалось, одесские спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из составов логистической инфраструктуры, расположенному на территории Одесского района.

Из-за обстрелов оккупантов в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью Красного Креста, а в Николаеве был поврежден мобильный госпиталь.

Ляшко анонсировал упразднение карантина в Украине. Минздрав проводит аудит

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, вводимых через пандемию COVID-19.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина. Но мгновенно отменить ее нельзя из-за экономических факторов.

Восстановление исторической правды. Зеленский предлагает определиться с датой Дня победы и это не 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает установление 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Законопроект он внес в Раду, его рассмотрят парламентарии в ближайшее время.

"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины как безотлагательный проект ЗУ "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Документ предусматривает изменения в существующее законодательство", - написал председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

Таким образом, вместо Дня памяти и примирения предлагается установление в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8 мая.

По словам главы ВРУ, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Президент Европейской комиссии приедет в Киев 9 мая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедет с визитом в Киев завтра, 9 мая. Она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В День Европы, 9 мая, президент фон дер Ляен посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Странам ЕС направили предложения по 11-му пакету санкций против России: что в него войдет

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляен в отношении 11-го пакета санкций против России было разослано государствам-членам и направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях России.

По данным источников агентства, Еврокомиссия предложила внести в черный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые, как считается, имеют отношение к обходу торговых ограничений России.

Некоторые дипломатические источники сообщили в понедельник, что 27 стран-членов ЕС, которые должны согласиться на введение новых санкций, проведут в среду первое обсуждение предложения.

По словам источников, предложение направлено на борьбу с обходом существующих торговых ограничений через третьи страны после того, как ЕС назвал Китай, Турцию, ОАЭ, Центральной Азии и Кавказа потенциальными виновниками.

Боррель побеседовал с главой МИД Ирана: призвал прекратить поддержку РФ в войне

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В частности, чиновник ЕС призвал прекратить поддержку России в войне против Украины.

Глава дипломатии ЕС рассказал, что осудил казнь шведско-иранского диссидента Хабиба Чааба и попросил не казнить гражданина Германии и Ирана Джамшида Шармахда.

При этом Боррель поддержал сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии.

"Я подчеркнул, что Иран должен продолжать это сотрудничество, прекратить поддержку войны России против Украины и прекратить использовать граждан ЕС в своих политических интересах", - отметил Боррель.

В Раде обсуждают "стимуляционный пакет" по выплатам военным

В Верховной раде обсудили урегулирование выплат военным. Результатом обсуждений должен стать "стимуляционный пакет" законодательных изменений.

Сообщается, что 5 мая прошло заседание рабочей группы в составе первого заместителя председателя ВР Александра Корниенко, руководителей и представителей депутатских фракций в Раде, председателей комитетов по вопросам нацбезопасности, по бюджету, по вопросам финансов, а также представителей Минобороны, Генштаба, Минфина, Службы внешней разведки, СБУ, ГУР, администрации ГНСУ, УГО, МВД, Нацгвардии, Госспецсвязи.

Отмечено, что целью заседания была разработка изменений в законодательство по урегулированию вопросов, связанных с денежным обеспечением военных и выплатой дополнительного вознаграждения.

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, - глава Минобороны

Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, обещавших передать в рамках военной помощи.

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", - привел журналист слова польского чиновника.

При этом Блащак не раскрыл более подробные подробности доставки самолетов в Украину.

Зеленский анонсировал определенные шаги после доклада Буданова на Ставке

Сегодня, 8 мая, на заседании Ставки верховного главнокомандующего докладывали начальники разведок. На основании этой информации Украина будет делать определенные шаги.

Глава государства отметил, что во время сегодняшнего заседания Ставки он выслушал информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативными направлениями.

Прогноз погоды на сегодня

9 и 10 мая в южной части, восточных и Днепропетровской областях, а днем 11 мая местами на Левобережье ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +1+8 градусов. В то же время, в Украине, кроме Закарпатья, юга и востока, на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0 -5 градусов.