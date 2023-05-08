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Обстрел Станислава в Херсонской области: количество раненых выросло

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Станислав, Понедельник 08 мая 2023 18:06
Обстрел Станислава в Херсонской области: количество раненых выросло Фото: Обстрел Станислава (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате обстрела Станислава в Херсонской области количество раненых возросло до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"По обновленной информации, из-за российских обстрелов Станислава ранения получили десять человек, среди них 9-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девятерым раненым врачи оказали помощь и отпустили домой.

"Одна женщина госпитализирована в медучреждение в Херсоне", - добавил Прокудин.

Напомним, что в понедельник, 8 мая, российские кафиры обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс Херсонской области. Шесть человек, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения.

Российские военные ударили по селу Антоновка в Херсонской области. В результате атаки пострадали среди гражданского населения.

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