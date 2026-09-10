Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского

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Последние недели власть сотрясают постоянные внутренние скандалы: коррупция в Офисе президента и прокуратуре, громкие разборки между спецслужбами. Государственная машина сбоит, что признают и внутри правящей команды.

О последствиях операции "Карфаген", конспирологии вокруг НАБУ и САП, политическом следе скандалов, реакции власти и самого Владимира Зеленского – читайте в материале журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

Главное: Трещины по вертикали. Операция "Карфаген" и отставка генпрокурора Кравченко, как и ранее отставка Ермака, показали: НАБУ и САП могут добраться до любого топ-функционера.

Операция "Карфаген" и отставка генпрокурора Кравченко, как и ранее отставка Ермака, показали: НАБУ и САП могут добраться до любого топ-функционера. Новые серии. Парламент и топ-чиновники опасаются новых подозрений, а Банковая пока не определилась с кандидатурой нового руководителя ОГП.

Парламент и топ-чиновники опасаются новых подозрений, а Банковая пока не определилась с кандидатурой нового руководителя ОГП. Теория "захвата власти". В правящих кругах опасаются растущего влияния НАБУ и САП, но открыто атаковать их не рискуют из-за жёсткой позиции ЕС и отсутствия инструментов.

В правящих кругах опасаются растущего влияния НАБУ и САП, но открыто атаковать их не рискуют из-за жёсткой позиции ЕС и отсутствия инструментов. Потеря контроля. Внутренние войны и скандалы всё сильнее расшатывают систему власти.

"Много потенциальных поводов прицепиться могут найти НАБУшники, потому все живут в опасении", – говорит РБК-Украина собеседник в политической верхушке.

Антикоррупционных структур в последние три недели действительно активны, как никогда: не успел утихнуть скандал вокруг экс-замглавы Офиса президента Ирины Мудрой, как НАБУ пришли (во всех смыслах слова) за прокурорами. Итог – заявление генпрокурора Руслана Кравченко об отставке.

Если взять чуть более широкий временной отрезок – последний год – то НАБУ и САП де-факто смогли сбить с должности второго человека в государстве, Андрея Ермака. Выше уже в прямом смысле некуда – действующий президент защищен от подобных расследований законодательно.

Между двумя громкими историями от НАБУ случился не менее громкий скандал – разборки между СБУ и ГУР на киевских Березняках.

И хотя все эти эпизоды в целом не связаны между собой, невозможно игнорировать ощущение, что государственная машина в последнее время пошла совсем вразнос. Что признают и собеседники РБК-Украина внутри самой власти.

Почему ушли Кравченко

"Кушать я буду сам, а посуду будем мыть вместе – нет, так быть не может", – так собеседник издания в политических кругах описал ситуацию вокруг генпрокурора Кравченко. Мол, если он причастен к схемам с крышеванием колл-центров, то это его самодеятельность и его проблема, и ему не стоит рассчитывать, что вся государственная система начнет за него "вписываться".

Генпрокурор Руслан Кравченко в Верховной раде (фото: Getty Images)

Несколько собеседников РБК-Украина утверждают, что решение Кравченко активно защищаться после того, как стало известно об операции "Карфаген", его нежелание уходить в отставку – собственная инициатива генпрокурора.

"Но пару дней его защиты показали, что это выглядит как защита от имени всей вертикали власти, которая подпадает под удар", – объяснил осведомленный собеседник издания. Именно об этом ему сказали на понедельничной встрече на Банковой, после которой Кравченко и заявил об отставке.

Очевидно, у Владимира Зеленского были весомые аргументы – по информации РБК-Украина, руководители НАБУ и САП побывали на Банковой как раз перед разговором президента и генпрокурора.

В окружении Зеленского полагают, что антикорруционные органы точили зуб на Кравченко еще с июля прошлого года, считая его чуть ли не главным идеологом тогдашней атаки на НАБУ и САП. А разрушили "Карфаген" именно сейчас, потому что как раз смогли дособирать нужную доказательную базу и презентабельно упаковать ее для общественности.

"НАБУ и САП сейчас, по идее, должны дальше разбираться с колл-центрами, а там же вовлечены самые разные силовики: полиция, ГБР, СБУ, как говорят. Потому если ограничится все только прокуратурой и Кравченко – то тут будет явный политический окрас. Если же начнут брать и других – значит, они действительно хотят "прибить" всю индустрию колл-центров", – говорит собеседник издания в команде Зеленского.

Ту же задачу, по его словам, преследует и недавно поданный президентом законопроект – поставить вне закона любую активность, связанную с работой телефонных мошенников. И хотя со стороны это могло быть воспринято как спешные "антикризисные меры" от Банковой, собеседник уверяет, что это просто совпадение.

Кандидатов в генпрокуроры нет

На данный момент нету даже лонг-листа кандидатов, которые могли бы заменить Кравченко на посту генпрокурора, после того, как его на следующей неделе должна уволить Рада. Об этом РБК-Украина сказали сразу несколько собеседников во власти – мол, разобравшись с "Карфагеном", Зеленский уехал с визитами в Норвегию и Канаду, и до его возвращения вопрос поставили на паузу.

Отставка генпрокурора внесла смятение и в депутатские ряды, говорят в парламенте. Народные избранники опасаются, что новый генпрокурор теперь может "не глядя" подписывать все подозрения против них, которые будет подавать САП. Поскольку та же САП, по сути, сняла его предшественника и конфликтовать с ней сменщик Кравченко не захочет.

Следовательно, в депутатских умах ходит идея о том, что новый генпрокурор должен быть из "своих", то есть из нардепов. Но пока непонятно, найдутся ли все-таки среди депутатов подходящие на эту должность "добровольцы".

"Нас никто не заставлял в свое время снимать неприкосновенность, которая есть во всех странах мира. Но это было наше обещание, мы это сделали, однако тогда консенсусом всех фракций ввели предохранитель – подозрения депутатам подписывает генпрокурор. А теперь "соросята" продвигают идею, чтобы их подписывал глава САП – а это нарушение этого баланса", – объясняет собеседник издания в "Слуге народа".

НАБУ-конспирология

С прошлого года, с начала "Миндичгейта", РБК-Украина неоднократно слышало от разных представителей власти конспирологическую теорию о том, как НАБУ и САП пытаются "захватить государство" или "захватить deep state". В другой формулировке – "стать властью без выборов".

Имеется ввиду, что антикоррупционные органы якобы специально "расшатывают" одну госинституцию за другой, а параллельно, при поддержке Евросоюза, продвигают идею открытых конкурсов на все больше количество должностей в силовом блоке и не только.

Эту теорию на обнародованных НАБУ записях вскольз озвучивает и экс-замглавы ОП Мудрая. "Американцы этот кадровый резерв делают из НАБУшников. И они уже имеют (кандидатов) на все органы, которые будут в конкурсе. Таможню забрали, БЭБ забрали, АРМА сейчас заберут – НАБУ и САП. То есть, они все органы (хотят взять под контроль). Сейчас ГБР", – рассуждает Мудрая. Попутно озвучивая сопутствующую и очень популярную теорию о подконтрольности антикоррупционеров "американцам".

Впрочем, как уверяют собеседники издания и в украинской власти, и в дипломатических кругах, как минимум со времен возвращения в Белый дом Дональда Трампа степень подконтрольности антикоррупционных структур американцам очень преувеличивают. Сейчас же главной их "крышей" скорее являются европейцы.

Руководители САП и НАБУ Александр Клименко и Семен Кривонос (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Но европейские столицы, в отличие от Вашингтона, работают по-другому – они действительно, больше озабочены крепостью институций, а не назначением на конкретные должности конкретных людей. И со времен прошлогодней атаки на НАБУ и САП тема борьбы с коррупцией, независимости антикорруционных органов для Европы стала в один ряд с поддержкой обороноспособности и экономики Украины.

"Если верить в эту теорию про "захват власти", можно найти много косвенных подтверждений тому. Если они хотят ловить большую коррупцию – почему они тогда не смотрят на оборонные заказы, где самые большие деньги, или на таможню? Почему их расследования появляются как раз во время важных международных визитов? Почему они часто берут дела мелкие в плане потерь бюджета – но очень громкие? Почему с медиа-продакшеном у них получается лучше, чем с доказательной базой?" – рассуждает собеседник РБК-Украина в правящей верхушке.

Впрочем, сам сразу и оговаривается, что это лишь теория, и действия НАБУ и САП могут и не иметь никакого двойного дна. А громкие дела могут быть нужны им, чтобы другие потенциальные коррупционеры не рисковали воровать, раз это так опасно.

При этом от НАБУ и САП, а также их единомышленников-активистов регулярно звучат опасения на счет возможной контратаки со стороны вертикали власти – по образцу прошлого года или даже более резкой. Подобную обеспокоенность РБК-Украина неоднократно слышало и от западных дипломатов.

Впрочем, во власти такую возможность категорически отметают. В том числе потому, что сейчас уже никто не рискнет взяться за такую рискованную операцию как силовой прессинг антикоррупционеров. "Рада – точно не будет повторять такие вещи, как с законопроектом в прошлом году, без вариантов", – говорит собеседник издания в парламенте.

Кроме того, огромную роль играет и позиция тех же европейцев. Они уже многократно передавали месседж, что в случае каких-то искусственных неприятностей для НАБУ и САП сорвется не только евроинтеграция Украины, но и даже финансирование окажется под угрозой – а это в прямом смысле вопрос выживания и всей страны, и ее власти в частности.

Усталость системы

"Как говорил Янукович, был у нас такой: "Каждому овощу свой срок". У всего есть срок годности. И негодности", – так философски комментирует один из нардепов от "Слуги народа" непрекращающийся поток скандалов в различных госструктурах.

Он имеет в виду, что нынешняя власть, по причине невозможности провести выборы, явно "пересидела". И это приводит к не столь частым, но болезненным ошибкам – как в прошлом году с атакой на НАБУ и САП или недавним увольнением Михаила Федорова, спровоцировавшим "картонные протесты".

"Картонные протесты" в Киеве (фото: Getty Images)

При этом четкого выхода из ситуации не видно. Идея того же Федорова всерьез обсудить возможность выборов даже в нынешних условиях, не нашла в обществе широкого отклика.

Все скандалы в любых госструктурах естественным образом бросают тень персонально на президента. Если он создал систему, в которой он руководит всем (и молчаливым консенсусом эти правила все одобрили), то он же несет и ответсвенность за любые громкие скандалы.

"У президента уже выработалась некоторая апатия к таким вещам. Почти никто не говорит о серьезных вещах, о нехватке денег в госбюджете, о проблемах с ПВО – зато все друг с другом грызутся так, как будто завтра выборы", – говорит РБК-Украина собеседник в окружении Зеленского.

Но выборов ни в какой обозримой перспективе не будет. А вот новые громкие расследования от НАБУ и САП, задевающие все более влиятельных "топ-менеджеров Зеленского", вполне возможны.

Вопросы-ответы

– Почему отставка генпрокурора стала неизбежной?

Потому что защита Кравченко после операции "Карфаген" выглядела как попытка прикрыть всю вертикаль власти. После разговора с президентом он был вынужден уйти.

– Кто может стать новым главой ОГП?

Кандидатов пока нет. Депутаты опасаются, что новый генпрокурор будет активнее подписывать подозрения против них.

– Пойдет ли Банковая в контратаку на НАБУ и САП?

Силового давления на антикоррупционеров не будет. Подобный шаг не пройдет Раду, а европейские партнеры прямо предупреждают о рисках для евроинтеграции и финансирования.

– Почему в госаппарате нарастает кризис?

Система перегружена скандалами и войной между силовиками. Из-за отсутствия выборов и непрерывных разборок вся ответственность за происходящее ложится лично на президента.