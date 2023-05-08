Странам ЕС направили предложения по 11-му пакету санкций против России: что в него войдет

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен по 11-му пакету санкций против России было разослано государствам-членам и направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях России.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников агентства, Еврокомиссия предложила внести в черный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые, как считается, причастны к обходу торговых ограничений России.

Несколько дипломатических источников сообщили в понедельник, что 27 стран-членов ЕС, которые все должны согласиться на введение новых санкций, проведут в среду первое обсуждение предложения.

По словам источников, предложение направлено на борьбу с обходом существующих торговых ограничений через третьи страны после того, как ЕС назвал Китай, Турцию, ОАЭ, а также страны Центральной Азии и Кавказа потенциальными виновниками.

По словам дипломатов, знакомых с этим предложением, активы семи компаний в Китае будут заблокированы в ЕС, что станет первым для блока наказанием Китая за обвинения Пекина в пособничестве войне России в Украине.

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает ЕС не идти по "неправильному пути" и что он готов принять меры для защиты своих прав и интересов.

"Китай выступает против действий, которые используют китайско-российское сотрудничество в качестве предлога для введения незаконных санкций или юрисдикции длинных рук против Китая", - заявил Ван на очередной пресс-конференции.

Financial Times сообщила в понедельник, что компаниями были 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, базирующиеся в материковом Китае, а также Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments в Гонконге.

По словам источников, среди тех, кто будет добавлен в черный список, также будут лица, подозреваемые в причастности к депортации украинских детей и перемещению культурных ценностей в Россию из зоны боевых действий на Украине.

В 11-м пакетом санкций ЕС против России блок представит новый механизм сокращения своего экспорта в третьи страны, которые, как считается, причастны к обходу санкций против России.

"На данный момент это будут пустые сосуды, которые затем можно будет наполнить по мере необходимости. Все дело в том, чтобы никогда не использовать его, сначала пойти на дипломатический контакт и предложить техническую помощь", - сказал один из дипломатов ЕС.

Некоторые источники предположили, что обсуждения между странами-членами могут быть долгими и напряженными, поскольку это предложение может нарушить экономические и политические связи, в том числе с крупными державами.

"Я бы не ожидал решения ни в среду, ни на следующей неделе. У государств-членов будет много идей о том, хороший ли это путь или нет, как это на самом деле повлияет на них", - сказал второй дипломатический источник.