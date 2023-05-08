Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области: били из минометов и артиллерии
В понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов, САУ и ствольной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"По состоянию на 15:00 8 мая российские войска еще три раза обстреляли приграничье Черниговской области", - говорится в сообщении.
- С 08:02 до 09:19 зафиксировано 6 "приходов", вероятно миномет 120 мм, в районе населенного пункта Леоновка.
- С 10:25 до 11:00 зафиксировано 12 "приходов", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мощенка.
- С 11:15 до 11:55 зафиксировано 16 "приходов", предположительно из САУ, в районе населенного пункта Буда-Воробьевская.
- С 12:04 до 12:15 зафиксировано 4 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Александровка.
- С 12:20 до 13:55 зафиксирован 21 "приход", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мощенка.
При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".
Также ранее мы писали, что 6 мая оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Зафиксировано более 30 "прилетов".
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