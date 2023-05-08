Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области: били из минометов и артиллерии

В понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов, САУ и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

"По состоянию на 15:00 8 мая российские войска еще три раза обстреляли приграничье Черниговской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".

Также ранее мы писали, что 6 мая оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Зафиксировано более 30 "прилетов".

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