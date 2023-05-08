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Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области: били из минометов и артиллерии

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Черниговская область, Понедельник 08 мая 2023 15:35
Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области: били из минометов и артиллерии Фото: россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов, САУ и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"По состоянию на 15:00 8 мая российские войска еще три раза обстреляли приграничье Черниговской области", - говорится в сообщении.

  • С 08:02 до 09:19 зафиксировано 6 "приходов", вероятно миномет 120 мм, в районе населенного пункта Леоновка.
  • С 10:25 до 11:00 зафиксировано 12 "приходов", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мощенка.
  • С 11:15 до 11:55 зафиксировано 16 "приходов", предположительно из САУ, в районе населенного пункта Буда-Воробьевская.
  • С 12:04 до 12:15 зафиксировано 4 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Александровка.
  • С 12:20 до 13:55 зафиксирован 21 "приход", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мощенка.

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".

Также ранее мы писали, что 6 мая оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. Зафиксировано более 30 "прилетов".

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