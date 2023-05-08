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Ляшко анонсировал отмену карантина в Украине. Миндзрав проводит аудит

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Понедельник 08 мая 2023 16:34
Ляшко анонсировал отмену карантина в Украине. Миндзрав проводит аудит Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, которые вводили из-за пандемии COVID-19.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И вскоре начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет за собой как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с хозяйствующими субъектами во время карантина. Но одномоментно отменить его нельзя из-за экономических факторов.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа", - уточнил министр.

Напомним, 25 апреля правительство Украины приняло решение продлить карантин в стране до 30 июня 2023 года. Также был продлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.

Также мы писали, что 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение, которое вводили из-за COVID-19.

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