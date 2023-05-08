Оккупанты проводят "эвакуацию" из Токмака в Бердянск, - Генштаб ВСУ

В Запорожской области российские захватчики во временно подконтрольном им Токмаке вывозят представителей оккупационной администрации и коллаборантов, а также заставляют местных жителей уезжать из города в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ .

В военном командовании отметили, что процедуре так называемой "эвакуации" подлежат представители местной "власти", граждане, сотрудничающие с интервентами, а также дети, учителя и воспитатели.

"При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка", - рассказали военные.

На автозаправках наблюдаются очереди за горючим, при этом россияне заявили всем водителям , что новых поставок топлива не планируется.

"В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне отмечалось уничтожение документации этого учреждения", - добавили в ведомстве.