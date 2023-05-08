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В Раде обсуждают "стимуляционный пакет" по выплатам военным

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Понедельник 08 мая 2023 17:39
В Раде обсуждают "стимуляционный пакет" по выплатам военным Иллюстративное фото: в Раде обсуждают "стимуляционный пакет" по выплате военным (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховной раде обсудили урегулирование выплат военным. Результатом обсуждений должен стать "стимуляционный пакет" законодательных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Сообщается, что 5 мая прошло заседание рабочей группы в составе первого заместителя главы ВР Александра Корниенко, руководителей и представителей депутатских фракций в Раде, глав комитетов по вопросам нацбезопасности, по бюджету, по вопросам финансов, а также представителей Минобороны, Генштаба, Минфина, Службы внешней разведки, СБУ, ГУР, администрации ГПСУ, УГО, МВД, Нацгвардии, Госспецсвязи.

Отмечено, что целью заседания была разработка изменений в законодательство по урегулированию вопросов, связанных с денежным обеспечением военных и выплатой дополнительного вознаграждения. В частности, относительно:

  • повышение уровня заработной платы лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);
  • увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, у которых есть военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);
  • повышение уровня денежного обеспечения инструкторов;
  • унификации оплаты труда военных всех структур Сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта денежного обеспечения;
  • выплаты дополнительного вознаграждения, в частности, создание законодательных оснований стимулирующих выплат для проведения наступления.

Рабочая группа также обсудила проблемные вопросы выплат компенсации членам семей военных, которые считаются пропавшими без вести, и индексации пенсий военных.

Кроме того, было предложено урегулировать вопрос регистрации в военных подразделениях транспортных средств с правым расположением руля в период действия военного положения и упростить процедуру списания соответствующей техники.

Отдельно обсудили вопросы увольнения с военной службы некоторых категорий военных.

Подчеркивается, что результатом совместной работы должен стать так называемый "стимуляционный пакет" законодательных изменений по упорядочению указанных вопросов.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, которые не участвовали в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

В апреле Рада поддержал возврат этих выплат. Однако закон пока не будут подавить на подпись Зеленскому.

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