В Раде обсуждают "стимуляционный пакет" по выплатам военным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.

Сообщается, что 5 мая прошло заседание рабочей группы в составе первого заместителя главы ВР Александра Корниенко, руководителей и представителей депутатских фракций в Раде, глав комитетов по вопросам нацбезопасности, по бюджету, по вопросам финансов, а также представителей Минобороны, Генштаба, Минфина, Службы внешней разведки, СБУ, ГУР, администрации ГПСУ, УГО, МВД, Нацгвардии, Госспецсвязи.

Отмечено, что целью заседания была разработка изменений в законодательство по урегулированию вопросов, связанных с денежным обеспечением военных и выплатой дополнительного вознаграждения. В частности, относительно:

повышение уровня заработной платы лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);

увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, у которых есть военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);

повышение уровня денежного обеспечения инструкторов;

унификации оплаты труда военных всех структур Сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта денежного обеспечения;

выплаты дополнительного вознаграждения, в частности, создание законодательных оснований стимулирующих выплат для проведения наступления.

Рабочая группа также обсудила проблемные вопросы выплат компенсации членам семей военных, которые считаются пропавшими без вести, и индексации пенсий военных.

Кроме того, было предложено урегулировать вопрос регистрации в военных подразделениях транспортных средств с правым расположением руля в период действия военного положения и упростить процедуру списания соответствующей техники.

Отдельно обсудили вопросы увольнения с военной службы некоторых категорий военных.

Подчеркивается, что результатом совместной работы должен стать так называемый "стимуляционный пакет" законодательных изменений по упорядочению указанных вопросов.