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"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат

15:53 10.09.2026 Чт
2 мин
К каким мерам могут вынудить правительство задержки с внешней помощью?
aimg Валерий Ульяненко
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат Фото: социальные выплаты в Украине могут задержать (Getty Images)
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В Украине в ближайшее время могут возникнуть задержки с соцвыплатами. Это произойдет, если парламент не поддержит законопроекты, необходимые для привлечения финансирования от ЕС и МВФ.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время заседания парламентского комитета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Ольги Василевской-Смаглюк.

По словам главы Минфина, из-за ограниченной ликвидности государственного бюджета правительство уже вынуждено откладывать часть расходов. Дальнейшая стабильность финансирования напрямую зависит от принятия критически важных законов.

"Мы сейчас дошли до предела и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать эти законопроекты, понимая, какова цена вопроса", - сказал Марченко.

Он пояснил, что Министерство финансов разработало два вида мер по работе в условиях дефицита средств:

  • отсрочка наименее актуальных расходов на конец года решением министра;
  • введение специального регламента действий правительства на период, когда бюджетных ресурсов недостаточно для покрытия всех потребностей.

Что будут финансироваться в первую очередь

В случае возникновения дефицита денег правительство перейдет к жесткому ранжированию расходов. Абсолютным приоритетом остается безопасность.

"Будут поступать доходы, мы в первую очередь финансируем сектор безопасности и обороны. Далее, как только появляется финансирование, мы финансируем все остальные расходы", - подчеркнул глава Минфина.

Указанный подход будут применяться не только к государственному, но и местным бюджетам. Поэтому в стране могут временно приостановить программы поддержки, капитальное строительство и другие второстепенные расходы, восстановление которых произойдет только после появления достаточной ликвидности.

Риск инфляции и монетарной печати

Сергей Марченко предостерег, что задержки с внешней помощью могут вынудить правительство предпринять крайние меры - монетарное финансирование бюджета (де-факто печать гривны).

"Задержка вызовет социальное возмущение. В результате будут другие шаги. Мы не исключаем монетарного финансирования с соответствующей девальвацией гривны, инфляцией и другими негативными последствиями. Сидеть и ждать, пока придут деньги, мы не можем", - резюмировал он.

Напомним, недавно Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Украине в 2027-2029 годах понадобятся триллионные заимствования для покрытия потребностей бюджета. По ее словам, госдолг в этот период может превысить 114% ВВП.

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