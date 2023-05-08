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Россия ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси, - ЦНС

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Понедельник 08 мая 2023 17:22
Россия ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси, - ЦНС Фото: Россия ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации от белорусского подполья, рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров, при организации российского ФСБ и белорусского КГБ, посетила "Гомельский радиозавод". В ходе командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось о том, что на базе этого завода проводилась доукомплектация дронов.

Как отмечает ЦНС, соответствующее развитие событий показывает, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. Развертывание полноценного производства иранский БПЛА в Беларуси поможет стране-агрессору решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.

Напомним, по данным CNN, атакующие Украину иранские дроны Shahed-136 созданы на украденных западных технологиях.

Также ранее мы писали, что иранские власти с помощью грузовых судов за последние шесть месяцев доставили в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.

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