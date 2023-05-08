Россия ищет возможность производства иранских дронов в Беларуси, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По информации от белорусского подполья, рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров, при организации российского ФСБ и белорусского КГБ, посетила "Гомельский радиозавод". В ходе командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось о том, что на базе этого завода проводилась доукомплектация дронов.

Как отмечает ЦНС, соответствующее развитие событий показывает, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. Развертывание полноценного производства иранский БПЛА в Беларуси поможет стране-агрессору решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.