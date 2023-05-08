Часть Украины накроют дожди и заморозки: прогноз погоды на неделю

В Украине на этой неделе ожидаются дожди. При этом прогнозируются заморозки до 5 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

Так, 9 и 10 мая в южной части, восточных и Днепропетровской областях, а днем 11 мая местами на Левобережье ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +1 +8 градусов. При этом в Украине, кроме Закарпатья, юга и востока, на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0 -5 градусов.

В среду и четверг, 10 и 11 мая, на западе страны местами и в воздухе ожидаются заморозки 0 -3 градусов. При этом температура днем составит +9 +15, а на Закарпатье +16 +20.

В пятницу, 12 мая, будет без осадков, лишь на Закарпатье днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2 +8 градусов, а днем +13 +19 градусов.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине местами ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Возможны также заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Добавим, что также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.

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