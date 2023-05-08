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Россияне ударили из артиллерии по Бериславскому району: есть пострадавший

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Херсонская область, Понедельник 08 мая 2023 18:34
Россияне ударили из артиллерии по Бериславскому району: есть пострадавший Иллюстративное фото: россияне ударили из артиллерии по Бериславскому району (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из артиллерии населенные пункты в Бериславском районе. В результате атаки есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бериславской РГА Владимира Литвинова.

Захватчики из ствольной артиллерии совершили обстрел села Золотая Балка Новоалександровской территориальной общины. Из-за атаки были повреждены административное здание и сельская амбулатория. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в результате артиллерийского удара один человек получил ранения в селе Качкаровка Миловской территориальной громады.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс Херсонской области. Из-за атаки пострадали 10 человек.

Кроме того, оккупанті обстреляли село Антоновка в Херсонской области, есть пострадавшие.

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