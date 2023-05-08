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Боррель поговорил с главой МИД Ирана: призвал прекратить поддержку РФ в войне

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Понедельник 08 мая 2023 17:06
Боррель поговорил с главой МИД Ирана: призвал прекратить поддержку РФ в войне Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В частности, чиновник ЕС призвал прекратить поддержку России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter.

Глава дипломатии ЕС рассказал, что осудил казнь шведско-иранского диссидента Хабиба Чааба и попросил не казнить гражданина Германии и Ирана Джамшида Шармахда.

При этом Боррель в разговоре поддержал сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии.

"Я подчеркнул, что Иран должен продолжать это сотрудничество, прекратить поддержку войны России против Украины и прекратить использовать граждан ЕС в своих политических интересах", - отметил Боррель.

Напомним, ранее стало известно, что Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана. Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

Также мы писали, что Кабмин Украины предложил ввести санкции против Ирана.

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