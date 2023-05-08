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Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА. Генштаб обновил потери РФ за сутки

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Украина, Понедельник 08 мая 2023 08:23
Семь танков, 540 оккупантов и 42 БПЛА. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 8 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 540 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 194970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 194970 (+540) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3730 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 7253 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 3018 (+8) ед,
  • РСЗО - 554 (+0) ед,
  • средства ПВО - 306 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2614 (+42),
  • крылатые ракеты - 947 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5958 (+6) ед,
  • специальная техника - 384 (+4)

Как сообщалось, ВСУ отразили 55 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинку.

Также известно, что россияне усилили артиллерийский огонь по Бахмуту, но ВСУ продолжают удерживать позиции в городе.

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