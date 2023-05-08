Ночная атака РФ по Украине дронами и ракетами: ПВО уничтожила 35 "Шахедов"

Силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая было сбито 35 барражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"В ночь на 8 мая 2023 противник атаковал Киевскую область ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Были применены 35 ударных БпЛА, которые атаковали с северного направления - аэродром Сеща (Брянская область РФ)", - рассказали военные.

Силами и средствами ПВО Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины были уничтожены все 35 "Шахедов".

"Вместе с тем напоминаем, что даже 100-процентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО!" - отмечается в публикации.

Так, обломки зенитных ракет и пораженных БПЛА обязательно возвращаются на землю, напомнили в Командовании ВС.

Кроме того, около полуночи войска РФ атаковали Одесскую область с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего оккупанты провели 8 пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).

"Часть ракет не достигла своих целей. О последствиях попаданий сообщит местная военная администрация", - говорится в сообщении.