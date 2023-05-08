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Зеленский анонсировал определенные шаги после доклада Буданова на Ставке

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Киев, Понедельник 08 мая 2023 21:56
Зеленский анонсировал определенные шаги после доклада Буданова на Ставке Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 мая, в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего докладывали начальники разведок. На основании этой информации Украина будет делать определенные шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что во время сегодняшнего заседания Ставки он выслушал информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативными направлениями.

"Кстати, доклады Буданова (начальника ГУР Кирилла Буданова - ред.) и Литвиненко (начальника Службы внешней разведки Александра Литвиненко - ред.) были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги - шаги, которые укрепят нашу защиту", - отметил президент.

Также он добавил, что были доклады про подготовку украинских подразделений и по поставкам боеприпасов.

Напомним, о том, что Зеленский провел Ставку, стало известно еще сегодня днем.

Также мы писали, что издание The Washington Post спрогнозировало сценарии развития украинского контрнаступления.

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