Умеров о вероятности отключения Starlink в Украине: альтернативы есть

У Украины есть альтернативы в случае отключения системы Starlink. Детали будут объявлены Министерством обороны совместно с Минцифры и другими ведомствами в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2025".

"Относительно Starlink. Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем", - сказал Умеров. По его словам, скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом, другими нашими коллегами из Вооруженных сил, Минобороны сообщит, как будут эти решения. "Но уже решение есть, альтернативы есть", - отметил министр.