Украина знает о планах России минимум до 2030 года, - глава СВР
Служба внешней разведки Украины знакома с планами России в отношении Украины и других государств. Киев имеет данные о целях врага как минимум до 2030 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко во время Форума "Украина. Год 2025".
Иващенко заявил, что Служба внешней разведки Украины объективно понимает и работает с угрозами, которые сегодня существуют.
"Понимаем и вызовы будущего... Мы сегодня понимаем, что происходит внутри РФ, какие там планы, процессы. Планы в отношении Украины, планы в отношении других государств. Мы изучили и продолжаем изучать сильные и слабые стороны противника. Мы осведомлены о перспективных планах, осведомлены об этих планах как минимум до 2030 года", - подчеркнул он.
В то же время руководитель СВР подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну в Украине.
"Хочет ли РФ и Путин завершать войну? Нет, не хочет. Сегодня России нужна вся Украина, все ее территории, все земли. Завтра ей будут нужны государства Восточной Европы, а затем - страны Центральной Азии", - отметил он.
Заметим, что недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми также отметил, что не чувствует стремления России к миру с Украиной.
Такой вывод он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на закрытой встрече дипломатов стран G20 в Южной Африке.
В то же время в отдельном материале РБК-Украина рассказало о позиции Украины относительно переговоров с РФ.
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