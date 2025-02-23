Кабмин планирует продлить сроки перебронирования работников до 31 марта
Правительство продлило срок подтверждения критического статуса предприятий до 31 марта. Перебронирование работников также продлится дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время Форума "Украина. Год 2025".
В ноябре прошлого года было решено, что все предприятия должны подтвердить свой статус критичности согласно новым критериям до 28 февраля 2025 года.
Однако, по словам Свириденко, на уровне премьер-министра обсуждали вопрос о продлении этого срока. Она отметила, что если предприятия не успевают обновить до конца февраля, то возможно можно было бы на пару недель продлить эту процедуру.
"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продолжим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага". - подчеркнул Шмыгаль.
Атака на государственные реестры
Напомним, что в декабре прошлого года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.
Из-за атаки в Украине были недоступны некоторые сервисы и онлайн услуги, в том числе и бронирование в "Дії", а также оформление ФЛП, получение отсрочек от мобилизации в "Резерв+".
Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина писало, что должен сделать бизнес для того, чтобы забронировать своих рабочих, согласно новым критериям.
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