ua en ru
Вс, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кабмин планирует продлить сроки перебронирования работников до 31 марта

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 15:20
UA EN RU
Кабмин планирует продлить сроки перебронирования работников до 31 марта Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правительство продлило срок подтверждения критического статуса предприятий до 31 марта. Перебронирование работников также продлится дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время Форума "Украина. Год 2025".

В ноябре прошлого года было решено, что все предприятия должны подтвердить свой статус критичности согласно новым критериям до 28 февраля 2025 года.

Однако, по словам Свириденко, на уровне премьер-министра обсуждали вопрос о продлении этого срока. Она отметила, что если предприятия не успевают обновить до конца февраля, то возможно можно было бы на пару недель продлить эту процедуру.

"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, то мы обсудили, что мы до 31 марта продолжим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага". - подчеркнул Шмыгаль.

Атака на государственные реестры

Напомним, что в декабре прошлого года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.

Из-за атаки в Украине были недоступны некоторые сервисы и онлайн услуги, в том числе и бронирование в "Дії", а также оформление ФЛП, получение отсрочек от мобилизации в "Резерв+".

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина писало, что должен сделать бизнес для того, чтобы забронировать своих рабочих, согласно новым критериям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Война в Украине Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине