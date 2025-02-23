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РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 08:34
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РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 138 из 267 дронов во время атаки РФ 23 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине 267 дронов и три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. ПВО сбила более половины из БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 23 февраля противник атаковал 267 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Беспилотники оккупанты запускали с направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие 138 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов", - отметили в Воздушных силах.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, 119 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, три из них полетели в направлении Беларуси, один - в Россию.

Последствия атаки РФ

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

Отметим, российские войска постоянно атакуют Украину дронами. Часто обстрелы происходят исключительно с использованием дронов, но не редки случаи, когда к БПЛА оккупанты добавляют ракеты, в частности балистику.

Уточним, что запущенное в ночь на 23 февраля количество дронов за последнее время является рекордным. Для сравнения, в ночь на 22 февраля россияне запустили 162 дрона. ПВО сбила более половины из них.

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