Starlink в Украине не отключают, но на фронте есть и альтернативные "вещи", - ЦПД
В Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, несмотря на якобы угрозы США. На фронте также работают альтернативные "вещи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", - написал он.
Напомним, по данным издания Reuters, американские представители, которые работают над соглашением о доступе к украинским ископаемым, угрожают возможным прекращением доступа Украины к спутниковому интернету Starlink, который является критически важным для связи на фронте.
Источники Reuters отмечают, что этот вопрос был поднят на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение по соглашению.
Starlink в Украине
В начале полномасштабной войны компания Илона Маска предоставила Украине терминалы Starlink для обеспечения связи на фронте и в прифронтовых регионах. Украина получила тысячи терминалов, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.
Напомним, в сентябре 2023 года CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве украинской атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который планировала Украина.
Как уточняется в книге, он боялся, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Макс оправдался за свои действия.
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.
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