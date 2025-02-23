Баллистика на Кривой Рог, дроны в Киеве и не только: все о рекордной атаке РФ на Украину

Что известно о последствиях массированного обстрела в ночь на 23 февраля - в материале РБК-Украина ниже.

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О том, что россияне запустили дроны по Украине, стало известно еще вечером 22 февраля. Также позже Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистикой и сообщили о движении скоростных целей в направлении Кривого Рога.

По состоянию на утро 23 известно, что Россия выпустила по Украине 267 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Также оккупанты выпустили три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма. Это наибольшее количество дронов, которые РФ выпускала по Украине за одну атаку.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, силы ПВО уничтожили 138 дронов. Еще 119 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Три из них полетели в направлении Беларуси, один - в Россию.

Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Киев

Россияне направили на столицу Украины ударные дроны. В Киеве несколько раз срабатывала ПВО, местные жители слышали взрывы.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о падении вражеского дрона и падении обломков беспилотников в нескольких районах города.

По данным ГСЧС, в Киеве зафиксированы повреждения в нескольких районах. Так, в Голосеевском районе произошел пожар в частном доме. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали.

В Дарницком районе в одной локации поврежден частный дом и автомобили. На другой локации горел одноэтажный дом. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожар ликвидировали на площади 35 квадратных метров.

Также было повреждено нежилое здание в Печерском районе Киева.

Обновлено в 11:00. Начальник КГВА уточнил, что обломки упали в четырех районах Киева - Печерском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском. Повреждены два частных дома, автомобили и крыша отделения "Новой почты". Обломки также были зафиксированы на территории ботанического сада им. Гришка.

Пока информацию о пострадавших не было.

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Кривой Рог

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог вечером 22 февраля. По словам главы Днепропетровской ОВА, была повреждена гражданская инфраструктура, а также инфраструктурный объект.

t.me/dnipropetrovskaODA

Спасатели уточняют, что в результате российского удара произошел пожар на площади 60 квадратных метров. Бойцы ГСЧС спасли женщину и мужчину, их госпитализировали. К сожалению, мужчина скончался в больнице.

В Днепропетровской ОВА указывают, что по состоянию на утро количество пострадавших увеличилось до пяти. Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.

t.me/dsns_telegram

Запорожье

Город Запорожье также оказались под ударом дронов этой ночью. По данным ОВА, в результате атаки произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках.

Спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома и грузового автомобиля на площади 80 квадратных метров. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома.

Известно, что из-за вражеского обстрела получила ранения 53-летняя женщина, ее госпитализировали.



Одесская область

Вчера поздно вечером глава Одесской ОВА сообщил, что враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками.

По данным ГСЧС, был поврежден частный жилой дом. Пожары, которые вспыхнули в местах попадания, пожарные оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, в результате удара оккупантов пострадали три человека.

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Последствия в других регионах