Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 24 февраля, в Украине будет холодно. А снег вероятен в трех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Киеве без осадков, ночью -10...-12, днем -1..+1. Погода в Украине 24 февраля (meteo.gov.ua)

Днем "плюсы" вероятны на западе и юге. Теплее всего будет на Закарпатье, до +6 градусов. Очень холодно днем будет в Луганской области, в пределах -8...-6 градусов.

Мороз ночью минимально опустится до -14 градусов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Завтра, 24 февраля, в Украине будет сухо практически везде. Снег вероятен в трех областях:

Погода зимой 2025 в Украине

Зима в Украине в первые два месяца - декабрь и январь - была достаточно теплой. Даже в Новый год снега не было. Причем плюсовая температура была достаточно высокой.

В частности, среднемесячная температура воздуха в декабре 2024 года в Киеве составила 0 градусов. Это на 1,8 градусов выше климатической нормы.

О зиме напомнил февраль. В некоторые дни температура в ночные часы опускалась вплоть до -20 градусов.

Добавим, что ранее синоптики предупреждали о том, что текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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