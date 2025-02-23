Лейтмотив - сделка с США и гарантии безопасности. Главное с пресс-конференции Зеленского

Президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины. И ответил на ряд вопросов об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, сделке о добыче ископаемых, гарантиях безопасности и мирном процессе.

Какие планы на ближайшее время

Завтра в Киеве пройдет большая встреча с партнерами. В столицу Украины приедут 13 лидеров, в том числе и руководство Европейского Союза, часть приглашенных выступит дистанционно.

По словам президента, будет обсуждаться стратегия на ближайшие недели. В том числе форматы гарантий безопасности для Украины, прежде всего от Европы и США.

"Завтра может быть переломный момент. Посмотрим... Думаю, я предложу, чтобы мы в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и там понимали, какой может быть формат гарантий", - сказал он.

Готов ли оставить пост президента

Зеленский дал понять, что готов оставить президентский пост, если это касается вопросов мира в Украине.

"Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не на 20 лет, и не собираюсь быть при власти десятилетия. Это мой фокус и желаемая мечта", - добавил он.

Каким должен быть формат мирных переговоров

Президент повторил, что считает членство в НАТО самой дешевой гарантией. И этот вопрос будет на столе переговоров. "Обсуждать это будем с партнерами. Здесь очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, за который приглашают Украину, это наш стол. Это мы приглашаем прежде всего наших европейских лидеров, потому что мы частью континента и Европейского Союза", - сказал Зеленский.

По его мнению, Европа за столом должна быть представлена шире, чем Евросоюз. Место, например, должна получить Великобритания. Также обязательно там будут США как главный донатер Украины.

"И партнеры хотят, чтобы там была Россия, и Россия там будет. Поэтому вот так мы рассматриваем этот стол переговоров: Украина как часть Европы, Европа, США и Россия. Примерно так", - подчеркнул он.

Какие отношения с Трампом

"Чего я хочу от Дональда Трампа? Если верить в то, что он говорит, то того же самого. Он хочет как можно скорее закончить войну, в этом мы точно сходимся. И я верю, что он хочет и поможет нам закончить эту войну. Но мир через силу - это направить свою силу в сторону России. Мы партнеры я очень хочу, чтобы он был на нашей стороне", - пояснил президент.

Зеленский готов обсуждать с ним присутствие европейского контингента, экономическое соглашение и гарантии безопасности.

Что со сделкой о полезных ископаемых

США должны защитить украинские недра от России и ее союзников. Украина предлагает доступ к минералам, нефти и газу. "Вы добываете, мы делимся. У вас есть приоритет, вы номер один. Но сделайте все, чтобы остановить врага и чтобы восстановить справедливость для нас. Остановите эту войну, заставьте Путина", - сказал президент.

В первом варианте не было гарантий безопасности, и Украина не могла пойти на это, не понимая, что ее ждет впереди. "Если бы стоял вопрос - давайте делить то, что оккупировано, мы вам помогаем восстановить (контроль, - ред.), - это предметный разговор", - добавил он.

Во втором варианте появился фонд на 500 млрд долларов. Однако США фактически говорят, что Украина должна признать долг за ранее предоставленную военную и финансовую помощь.

"Я знаю, что у нас было 100 млрд, я не собираюсь признавать 500. При всем уважении к партнерам, мы правы. И даже 100 млрд я не готов фиксировать, потому что мы не должны признавать гранты как долги. Я договаривался с Байденом и Конгрессом США, и была поддержка грантов. Грант - не долг, и мы не должны отдавать долг. Может это не нравится, но это и есть соглашение, которое было раньше. Это был грант, вопрос не в цифре, вопрос в том, что мы не признаем, что это долг", - подчеркнул Зеленский.

Однако если условие таково, что США помогают, а Украина должна вернуть все с прибылью для американцев, он готов к диалогу. Вопрос лишь в том, сколько готовы предоставить США и какая будет цена.

"В моей жизни было несколько сделок серьезных, и я знаю как с серьезными ребятами подписывать соглашения. Их надо подписывать так, чтобы остаться друзьями и партнерами. Чтобы понимать, как вы будете расходиться... Не через суды... Там есть один элемент 1:2, то есть на каждый доллар Украина должна вернуть два. То есть это 100%-й кредит", - говорит он.

Эти условия не справедливы, потому что выходит, если США проголосуют помощь на 50 млрд долларов, то Украина должна вернуть 100 млрд. "Если мы не можем иначе, наверное мы должны на это идти, но у меня вопрос, когда США продают оружие Израилю, тоже зарабатывают 100%? Я хочу диалога... Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев", - добавил Зеленский.

Сделка об ископаемых должна быть win-win, чтобы все "получали удовольствие от партнерства". А еще "мы бы очень хотели встретиться с Трампом, министры бы подписали, парламенты бы ратифицировали и все были бы счастливы".

Как США видят гарантии безопасности

У американцев такая логика: если они заходят добывать ресурсы, то это уже и есть гарантии. Об этом говорили спецпредставитель Кит Келлог, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Это могло бы сработать, если бы не опыт, когда на сейчас оккупированных территориях когда-то работали 20+ компаний из США.

"И это был мой ответ. Американский бизнес был у нас, офисы были как здесь, так и на территории, которая временно оккупирована. И это говорит о том, что это не дает 100% гарантии, что россияне не придут туда, куда они уже приходили", - сказал Зеленский.

Он также не понимает, почему США не готовы защищать свой интерес силой.

"У меня была логика следующая. Если вы считаете, что экономическая сделка является частью гарантий безопасности, то почему там, где будут присутствовать ваши интересы, не может быть ваших войск. Мы не получили ответ. Поэтому я считаю, что пример с компаниями США, которые уже пострадали, говорит о том, что если Путин захочет повторить агрессию, его ничего не остановит... Это не об уважении или неуважении к Трампу, потому что он не навсегда, а мир нам нужен на много лет", - добавил президент.

Еще действенной гарантией стало бы оружие для защиты, например, 20 систем Patriot на 30-35 млрд долларов. И это можно было бы рассматривать как инвестирование в безопасность Украины. На таких условиях Зеленский даже готов согласиться сделать такой же вклад в фонд по сделке об ископаемых.

"Но нам надо встретиться (с Трампом, - ред.) и проговорить это. Считаю, что встреча должна быть справедливой, а значит состояться до встречи с Путиным", - сказал он.

Может ли остановиться помощь от США

Сейчас Украина получает военную помощь, проголосованную и выделенную еще до Трампа. "Мы благодарны, что ее не остановили, но из-за замедления поставок, она все еще идет... 15 млрд долларов в пути, поэтому ничего не остановлено, но ничего нового и не объявлено", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, делали ли официальные лица США намеки на прекращение помощи, президент ответил "нет".

Комментируя публикации о якобы возможном отключении Украины от спутниковой сети Starlink, он отметил, что здесь намеков тоже не было, но "мы должны быть готовы".

"Соответствующие институты наши над этим работают. Отключать нас от Starlink неправильно, потому что речь идет о 45 000 систем, тысячи - это больницы, садики, школы и университеты. Там без Starlink будет очень сложно, это один из гуманитарных вызовов для нас. И мы платим за это деньги, спасибо Германии и Польше, это не бесплатная помощь. Будем считать, что пока нет таких рисков", - добавил он.

Как воспринял слова Трампа о "диктаторе без выборов"

"Я бы не назвал слова президента Трампа комплиментом, мягко говоря. Понимаю я это? Да, но незачем обижаться. Я воспринимаю это так "ну что поделать". Будем как-то жить с США, диктаторами не будем, нам это не интересно. Я законно избранный президент, пришел к власти не через силу, меня выбрали 73%", - сказал он.

Выборы состоятся после отмены военного положения, и люди сделают свой выбор.

"Десятилетия при власти не собираюсь быть, но и Путину быть у власти на территории Украины не дадим... А слова пройдут, может, что-то и хорошее когда-то скажут. Для меня важно, что обо мне думают украинцы", - добавил Зеленский.

Что такое справедливый мир и кто какие будет контролировать территории

Комментируя этот вопрос РБК-Украина, президент ушел от прямого ответа. По его словам, сегодня идет разговор о том, как заставить Путина остановить горячую фазу войны. Это будет сложная и долгая история, потому что должна идти вместе с гарантиями безопасности.

На практике это означает, что если Украина не вступает в НАТО, то должно быть обеспечено финансирование 800-тысячной армии. Что касается прекращения огня, непонятно, как его верифицировать.

"Помните, после "Минска" были выстрелы и никто не мог контролировать, были погибшие и раненые. Это сложный вопрос, поэтому я сейчас ответить на все не смогу", - сказал он.

Когда может завершиться война

Зеленский считает, что США будут все делать для того, чтобы горячая стадия закончилась в 2025 году. "Это их цель и они будут все делать для этого. Поэтому я и говорю, что делать все для этого, не помогая нам, - это немного другой формат", - сказал он.

Он также добавил, что США хотят прекращения огня и считают, что это будет большой успех, прекращение войны и Путин не рискнет уйти снова. Однако если это не будет окончание войны, то все проиграют.

"Проиграют американцы, потому что если через год начнется война, ты не победитель. А россияне будут готовиться и будет повторное наступление, это очень опасно для всех. Нам не нужны их гарантии, мы не можем, чтобы базой гарантий безопасности было слово Путина", - отметил Зеленский.

Комментируя заявление представителей Белого дома о том, что те верят, что Трамп якобы сможет достичь прекращения войны уже на следующей неделе, Зеленский сказал: "На этой неделе завершить эту войну невозможно с гарантиями для Украины. Я не знаю, как без наших встреч можно это сделать на сегодня".

Что касается переговоров американцев с россиянами, то если это двусторонние отношения, то проблем нет. Но об Украине нельзя договариваться без нее, тем более на неизвестных ей условиях. "Я не буду подписывать то, что плохо для Украины... Закончить войну без Украины невозможно", - сказал он.

Об украинской армии и оружии

По мнению Зеленского, на сегодня Украине нужна армия минимум на 800 тысяч человек. Но это не значит, что после прекращения горячей стадии войны люди не смогут уйти домой. Уже есть первый пилот "Контракт 18-24" и военные должны готовиться к переходу на полностью контрактную армию.

У президента спросили, возможны ли четкие сроки службы, особенно на фоне преференций для 18-24 летних, которым обещают возможность уволиться уже через год. Он ответил, что поручил разобраться по поводу тех, кому сейчас 18-24 года и кто пошел добровольцем. По его словам, сейчас посмотрят пару месяцев, как будет реализовываться инициатива, а потом откроют такую возможность для других бригад.

Что касается оружия, то "Паляница" летит, "Пекло" летит", "Рута" - летит". "Только могу поблагодарить наш оборонно-промышленный комплекс. Эти три вещи летят, баллистика - готовится", - сказал Зеленский.

По его словам, также идет работа над отечественными аналогами систем Patriot.

Может ли Китай стать "запасным аэродромом"

Речь о том, может ли Украина сблизиться с Китаем на фоне трудностей с американскими партнерами. Зеленский говорит, что привык бороться до конца, а что касается Китая, то с ним хочет иметь экономические отношения.

"И считаю, что Китай должен присутствовать особенно в тот момент, когда могут обсуждаться вопросы о территориальной целостности и суверенитете Украины. И если они могут помочь с принуждением России к признанию территориальной целостности, то почему нет. Но нет сигналов от Китая, что они на что-то готовы. Точка", - сказал он и добавил, что Пекин может сыграть роль в восстановлении Украины, если заинтересован в этом.

Нужен ли будет референдум или ратификация мирного соглашения с РФ

Сейчас это очень сложный вопрос. Зависит от того, будут ли оставаться партнеры Украины на ее стороне. Потому что это будет влиять на соглашение, насколько оно вообще будет состоятельным и справедливым.

"В зависимости от деталей этого соглашения, надо будет думать. Может быть по-разному, посмотрим. В любом вопросе, даже финансовые (соглашения, - ред.) требуют ратификации. Думаю, что надо базироваться на украинском законодательстве, будем смотреть", - добавил он.

Что будет с подконтрольной частью Курской области

По словам Зеленского, Украине не нужны российские территории.

"В любом случае Курская область даст нам возможность обменивать ее на наши территории. Я уверен, когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, тех или иных шагов, я думаю, это нам поможет", - сказал он.

Почему нельзя проводить выборы до прекращения войны

Эту тему поднимала сначала Россия, после чего она стала звучать в США. Однако партнеры не давят на Украину. Хотя это опасные волны, которые надо останавливать.

"Если бы мы сейчас проводили выборы... одна история, чтобы у нас были демократические выборы и их признали. Как люди будут голосовать на войне? Военные на фронте? Я этого не могу понять. Это все вне украинского законодательства. Но я о безопасности. Как можно голосовать, когда сегодня прилетело 267 дронов?", - отметил Зеленский.

Неясно, как проводить голосование в прифронтовых и приграничных регионах, как подготовить инфраструктуру, приедут ли наблюдатели, и как организовать в том числе голосование жителей оккупированных территорий.

"Мы не можем пока забрать наши территории. Кто их выпустит? Россияне будут контролировать выборы на оккупированных территориях? Таких вопросов очень много. Давайте отменять военное положение? Давайте честно, если отменим, многие люди вернутся домой. Голосовать они будут в какой стране, с каким флагом, если армия вся уйдет назад?", - добавил президент.