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"Время закрутить гайки". Британия завтра введет самый большой пакет санкций против РФ

Воскресенье 23 февраля 2025 10:30
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"Время закрутить гайки". Британия завтра введет самый большой пакет санкций против РФ Фото: Министр иностранных дел Великобритании, Дэвид Лемми (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Великобритания объявит о пакете санкций против России. Меры направлены на усиление поддержки Киева в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что в понедельник 24 февраля будет объявлен самый большой пакет санкций против России с начала российско-украинской войны.

Лемми отметил, что наступил "критический момент" для Украины, Великобритании и всей Европы, призвав усилить поддержку Украины и продолжать работать с американскими и европейскими партнерами для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что "без Украины ничего не может быть в Украине".

"Сейчас самое время закрутить гайки в отношении России", - говорится в заявлении Лемми.

Кроме того, Великобритания уже ввела санкции против 1900 лиц и организаций, связанных с российским правительством, с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Лемми также подтвердил решение предоставлять Киеву 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно, а также выразил готовность отправить британские войска в составе миротворческих сил, если это будет необходимо.

Эти санкции были анонсированы на фоне изменения позиции США, где президент Дональд Трамп в последние недели отстранял Украину от переговоров с Москвой, что усиливает решимость Великобритании продолжать оказывать поддержку Украине в этот критический период.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что не видит признаков стремления России к миру с Украиной. Такое мнение он высказал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на закрытой встрече дипломатов стран G20 в Южной Африке.

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