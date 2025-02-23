ua en ru
Вс, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Блокировки Starlink в Украине нет, но "серые" терминалы со стороны РФ глушат, - Буданов

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 16:12
UA EN RU
Блокировки Starlink в Украине нет, но "серые" терминалы со стороны РФ глушат, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Системной блокировки Starlink в Украине нет. В то же время на передовой глушат "серые" терминалы с российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время Форума "Украина. Год 2025".

Буданов заявил, что по состоянию на сейчас нет никакой системной работы по блокировке Starlink в Украине.

"Успокойтесь с этим вопросом. Наоборот, примерно полторы недели назад и до сих пор наблюдается блокировка "серых Starlink" в районе боевых действий, на линии соприкосновения, с российской стороны", - отметил руководитель ГУР.

Более того, он сказал, что такие случаи блокировки терминалов с российской стороны не единичны.

"Были дни, когда выключали целые подразделения", - добавил Буданов.

Starlink на фронте

На днях Reuters писало, что переговорщики от США оказывают давление на Украину, требуя от Киева предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. По данным СМИ, во время переговоров с украинскими властями американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.

В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Украине не отключают спутникового интернета Starlink. А глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что у Украины есть альтернативы в случае отключения системы Starlink.

Starlink на фронте используют россияне

Заметим, что ранее министр цифрового развития Михаил Федоров рассказал о возможности отключения терминалов Starlink у россиян

Напомним, что в СМИ перед этим появилась информация об использовании российскими солдатами в Украине терминалов Starlink. Данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В то же время Федоров даже предложил американскому миллиардеру Илону Маску решение, которое поможет различать украинские и оккупантские Starlink.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Starlink Война в Украине Война России против Украины
NEWS
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине