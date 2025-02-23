Блокировки Starlink в Украине нет, но "серые" терминалы со стороны РФ глушат, - Буданов

Системной блокировки Starlink в Украине нет. В то же время на передовой глушат "серые" терминалы с российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время Форума "Украина. Год 2025".

Буданов заявил, что по состоянию на сейчас нет никакой системной работы по блокировке Starlink в Украине.

"Успокойтесь с этим вопросом. Наоборот, примерно полторы недели назад и до сих пор наблюдается блокировка "серых Starlink" в районе боевых действий, на линии соприкосновения, с российской стороны", - отметил руководитель ГУР.

Более того, он сказал, что такие случаи блокировки терминалов с российской стороны не единичны.

"Были дни, когда выключали целые подразделения", - добавил Буданов.