США угрожают отключить Starlink для Украины из-за соглашения об ископаемых, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американские переговорщики оказывают давление на Киев, требуя предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. По данным агентства Reuters, во время переговоров с украинскими властями представители США подняли вопрос о возможности отключения страны от спутникового интернета Starlink, принадлежащего компании SpaceX Илона Маска.

Starlink играет критически важную роль в обеспечении военной и гражданской инфраструктуры Украины, предоставляя интернет-соединение даже в зонах активных боевых действий. Вопрос о продолжении работы системы в Украине обсуждался после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от первоначального предложения министра финансов США Скотта Бессента.

По данным источников, на встрече с Зеленским спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлогг подтвердил, что отключение Starlink возможно в случае, если Киев не согласится на американские условия по минеральным ресурсам. Один из участников переговоров заявил, что Украина работает на Starlink и считает его своей Полярной звездой. Он также отметил, что потеря доступа станет огромным ударом.

Минеральные ресурсы в обмен на поддержку

Президент Украины отклонил требования администрации президента США Дональда Трампа передать США минеральные ресурсы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь. Зеленский подчеркнул, что Вашингтон не предложил никаких конкретных гарантий безопасности в ответ на эти уступки.

Однако в пятницу украинский лидер заявил, что его команда продолжает переговоры, а Трамп выразил надежду на скорое подписание соглашения. Ранее экс-президент США поддержал инициативу Украины открыть доступ союзникам к стратегическим ресурсам, таким как графит, уран, титан и литий - ключевой компонент аккумуляторов для электромобилей.

Отказ Украины передать контроль над минеральными ресурсами вызвал напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном. На прошлой неделе Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов, после того как украинский президент заявил, что американский лидер попал в ловушку российской дезинформации.

Starlink в Украине

Илон Маск сыграл ключевую роль в обеспечении Украины спутниковым интернетом после вторжения России в 2022 году. Однако осенью того же года он ограничил доступ к системе, когда его позиция в отношении конфликта стала более осторожной.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг заявила, что потеря Starlink изменит правила игры. Она также отметила, что Украина сейчас находится в паритете друг к другу с Россией в отношении использования беспилотников и артиллерийских снарядов, а также обладает широким спектром различных возможностей беспилотников, начиная от морских и разведывательных до беспилотных летательных аппаратов большой дальности.