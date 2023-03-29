Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Гросси планирует провести ревизию на ЗАЭС и пообщается с атомщиками. Также он выступит гарантом ротации членов постоянной миссии, которые находятся на станции с сентября прошлого года. Это второй визит Гросси на Запорожскую АЭС с начала ее оккупации.

Следует отметить, что Россия также подтверждает, что Гросси прибыл в оккупированный город Энергодар Запорожской области, где находится ЗАЭС.

Напомним, глава МАГАТЭ 27 марта встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

Кроме того, ранее МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС.

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