Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью Associated Press.

Он заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.

"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал Зеленский.

Напомним, 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

На фоне поездки китайского лидера появилась информация о том, что Си Цзиньпин может поговорить с Владимиром Зеленским.

Однако позже в Офисе президента объяснили, что при организации разговора есть определенные трудности.

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