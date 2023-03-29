ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из авиации ударили по Бериславу: есть раненый

Новина українською →
Берислав, Среда 29 марта 2023 15:20
Россияне из авиации ударили по Бериславу: есть раненый Фото: россияне из авиации ударили по Бериславу (t.me/beryslavrda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из авиации территории промышленных предприятий Берислава Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бериславской районной государственной администрации Владимира Литвинова.

"Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также, от взрывной волны пострадали около 15 домов, в домах повреждены крыши и выбиты окна", - написал он.

На данный момент известно об одном пострадавшем из-за атаки. Раненого мужчину доставили в больницу.

Напомним, из-за обстрела Берислава 27 марта пострадали три человека.

Также отметим, что 24 марта оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на админздание в Бериславе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина