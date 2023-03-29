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Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ

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Среда 29 марта 2023 16:41
Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте. Призывает союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные компании... Быстро принять вызов и создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши", - сказал он на пресс-конференции.

По словам премьера, Польша планирует выделить 2 млрд. (462,5 млн. долларов) на инвестиции из бюджета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Моравецкий утверждал, что польские государственные и частные предприятия увеличат производство боеприпасов для армии Польши и Украины.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, контрнаступление ВСУ должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.

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