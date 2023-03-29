Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ
Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте. Призывает союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов.
Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные компании... Быстро принять вызов и создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши", - сказал он на пресс-конференции.
По словам премьера, Польша планирует выделить 2 млрд. (462,5 млн. долларов) на инвестиции из бюджета.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Моравецкий утверждал, что польские государственные и частные предприятия увеличат производство боеприпасов для армии Польши и Украины.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, контрнаступление ВСУ должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.