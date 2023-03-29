Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте. Призывает союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я призываю частные компании, государственные компании, иностранные компании... Быстро принять вызов и создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши", - сказал он на пресс-конференции. По словам премьера, Польша планирует выделить 2 млрд. (462,5 млн. долларов) на инвестиции из бюджета.