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"Украинский рой имени Руста". Данилов анонсировал появление в Украине дронов с дальностью 3 тысячи км

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Среда 29 марта 2023 15:58
"Украинский рой имени Руста". Данилов анонсировал появление в Украине дронов с дальностью 3 тысячи км Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На вооружении украинских военных могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

""Украинский рой имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полета более 3000 км", - написал он.

Данилов также опубликовал фотографию с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны СССР и приземлился на Красной площади в Москве.

&quot;Украинский рой имени Руста&quot;. Данилов анонсировал появление в Украине дронов с дальностью 3 тысячи км

"1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, недавно Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников, они уже готовы к бою.

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