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ВСУ уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом

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Бахмут, Среда 29 марта 2023 09:12
ВСУ уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом Фото: ВСУ уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом (facebook.com/aviacionmilitar)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Приземлить вражескую цель удалось под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"28 марта 2023 подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 марта ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-25 под Бахмутом Донецкой области.

Добавим, что до этого в районе Бахмута бойцы Нацгвардии из ПЗРК "Перун" сбили российский штурмовик СУ-25.

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