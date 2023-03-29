Лубинец рассказал, как в РФ пытаются "русифицировать" украинских детей

Похищенных в Украине детей Россия пытается умышленно "русифицировать", рассказывая им об "искусственной стране" и "нацистах". Для российских семей, которые забирают к себе на "воспитание" несовершеннолетних, это лишь вопрос денег.

По словам Лубинца, после вывоза в Россию детей у них забирают документы украинского образца, свидетельство о рождении и выдают уже российские документы. После этого запрещают говорить на украинском и называть себя украинцами.

"Начинают массово рассказывать, что "такого государства как Украина не существует, это искусственно созданное государство, такого этноса как украинский не существует. Вы всегда были русскими, ваш родной язык - русский. Радуйтесь, что сейчас вы на территории России, учите язык, считайте себя патриотами, записывайтесь в "юнармию" и готовьтесь к тому, что будете воевать с нацистами, которые еще где-то там живут на территории Украины, но мы должны их уничтожить и всю территорию присоединить к РФ", - рассказал уполномоченный по правам человека.

Также Лубинец вспомнил случай с мальчиком Сергеем, которого лично вывозила уполномоченная РФ по правам человека Львова-Белова. Несовершеннолетнего, как и многих других детей, также использовали для пропаганды в сюжетах на российском телевидении.

По возвращении домой Сергей рассказал, что его задержали возле Мариуполя и перевезли в Донецк. После "переезда" в Москву состоялся процесс "усыновления". Его забрала "семья", которая уже имела четырех детей и не имела нормальных условий для проживания.

"У него никто не спрашивал, возможно, ему что-то нужно или хочет ли есть. Его игнорировали. Ему показывали, что его никто здесь не ждал", - добавил Лубинец.

Для российских "семей" забрать украинского ребенка - вопрос денег. Что дальше будет с несовершеннолетним - их вообще не интересует.

К сожалению, родители Сергея погибли, однако украинца удалось вернуть домой после просьбы его старшей сестры.