Хорватия передаст Украине вертолеты Ми-8

Хорватия уже в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Хорватии Марио Баножич.

"И одним из шагов такой поддержки является решение, которое сейчас рассматривает наше правительство, а одним из пунктов этого решения есть вертолеты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы можем завершить передачу", - рассказал Баножич.

По его словам, правительство Хорватии с начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Хорватия в марте должна начать передачу Украине 14 транспортных вертолетов. В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

В январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В ходе переговоров они договорились о конкретных решениях по усилению Украины.

Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро в программу ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

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