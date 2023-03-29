Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Сегодня. 29 марта еще одна страна присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС с 29 марта", - сообщил руководитель Офиса президента.

Напомним, на днях ЕС утвердил десятый пакет санкций против России.

Впрочем, Польша оказалась недовольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, и даже назвала его "слишком мягким".

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