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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

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Швейцария, Среда 29 марта 2023 20:01
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России Фото: Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня. 29 марта еще одна страна присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС с 29 марта", - сообщил руководитель Офиса президента.

Напомним, на днях ЕС утвердил десятый пакет санкций против России.

Впрочем, Польша оказалась недовольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, и даже назвала его "слишком мягким".

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