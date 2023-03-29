В Крыму на авиабазе под Симферополем раздался взрыв (видео)

Фото: в Крыму на авиабазе под Симферополем раздался взрыв (GettyImagеs)

Днем в среду, 29 марта, жители поселка городского типа Гвардейское, что в 22 километрах от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.