ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом, - британская разведка

ВСУ оттеснили россиян от одной из линий снабжения Бахмута. У группы "Вагнер" наблюдаются проблемы с личным составом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, бои за Бахмут продолжаются, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось.

По данным британской разведки, одним из ключевых достижений ВСУ стала операция по оттеснению российских боевиков группы "Вагнера" с маршрута 0506. Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Группа "Вагнер" ранее находилась в пределах нескольких сотен метров от маршрута.

При этом 26 марта российские СМИ заявили, что "Вагнер" взял под полный контроль заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута. "Тем не менее, этот район, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель", - говорится в сообщении.

Теперь, когда группа "Вагнер" подтвердила освобождение не менее 5000 уголовников, нехватка состава препятствует наступательным усилиям России в этом секторе, отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.