Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки

Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью ERR .

У Резникова спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки Leopard на фронте.

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю , в апреле-мае мы их увидим", - сказал он.

Резников считает, что в этом году будут очень позитивные изменения для Украины. Так, министр уверен, что украинские военные продолжат освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Отметим, что Украина, в частности, уже получила танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.

Напомним, в Пентагоне считают, что у Украины "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной.

К тому же РБК-Украина рассказывало, что думают эксперты о предпосылках и сроках контрнаступления.

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