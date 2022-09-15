Ракетний удар по Кривому Рогу та здобутки ЗСУ: новини за 14 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

У місті зафіксовано влучання трьох ракет Х-101, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі вони влучили в об'єкти на західній околиці міста. Однак в Офісі президента уточнили, що, за попередніми даними, по Кривому Рогу прилетіло 7 або 8 ракет.

Метою окупантів були гідротехнічні споруди. Таким чином Росія хотіла створити надзвичайну ситуацію. У Кривому Розі також виникли проблеми з водопостачанням.

Зеленський зазначив, що ракетні удари по гідротехнічних спорудах - це спроба затопити Кривий Ріг. Окрім того, на місці удару спостерігається витік води 100 метрів кубічних в секунду.

Контрнаступ ЗСУ: Маляр озвучила обсяг звільнених територій у Харківській області

Українські військові звільнили вже 388 населених пунктів у Харківській області. Загалом було деокуповано близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів регіону.

Під окупацією залишається близько 6% території Харківської області, в той час як до осіннього контрнаступу українських військових було захоплено 32% регіону. В області повністю звільнені 16 громад, частково деокуповано ще сім громад.

Росія визнала свою поразку в Харківській області, - ISW

Збройні сили України змусили російських окупантів тікати з Харківської області. Аналітики зазначають, що Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. О

Україна створила план наступу ЗСУ за допомогою США і Великобританії, - NYT

Українські військові підготували план успішного контрнаступу Збройних сил на північному сході і на півдні країни у співпраці з американськими і британськими фахівцями і офіційними особами.

Згідно з початковим планом, ЗСУ повинні були провести масштабний контрнаступ на півдні країни, аби звільнити Херсон і відрізати Маріуполь від російських сил на сході. Але згодом стало зрозуміло, що такий наступ, швидше за все, приречений на провал. Моделювання та військові ігри дозволили виявити більш ефективні варіанти контрнаступу.

Диктатор відкинув. Козак "приносив" Путіну мирну угоду щодо України на початку війни, - Reuters

Коли почалося вторгнення Росії в Україну заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак "приносив" президенту РФ Володимиру Путіну попередню угоду, яка мала задовольнити вимогу Кремля щодо невступу України до НАТО. За словами Козака, укладена ним угода нібито позбавляла Росію необхідності продовжувати війну в Україні. Він рекомендував Путіну погодитись на неї, але він її відхилив.

Чоловіків пропонують випускати з України за щомісячний внесок: що відомо

У Верховній раді зареєстрували законопроект щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Пропонується дозволити випускати українців під гарантійний внесок у 13 тисяч гривень на рахунок у державному банку з подальшим його поповнення на 2 700 гривень щомісячно.

Крім того, депутати хочуть ввести збір для тих українців, які незаконно виїхали під час дії воєнного стану, у розмірі 26 тисяч гривень за кожен місяць перебування за кордоном.

Україну знову заллють дощі: прогноз погоди на четвер

У четвер, 15 вересня, по всій території України пройдуть дощі. При цьому на півдні і сході прогнозуються сильні пориви вітру.