У Білому домі анонсували новий пакет допомоги для України: коли очікувати
Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет оборонної допомоги для України. Інформація щодо нього з'явиться найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, зроблену під час пресбрифінгу 13 вересня.
"Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів" - сказав посадовець.
Кірбі зазначив, що США кожного дня перебувають у контакті з українською стороною, аби визначати, що саме потрібно для протистояння агресії РФ.
Водночас він підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.
"Що ми робитимемо - ми продовжимо підтримувати (Україну - ред.) в найкращий спосіб", - додав представник Білого дому.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів.
В рамках цього пакету Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи.
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