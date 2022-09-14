ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна готова збільшити експорт електроенергії в Європу, але є умова

Новость на русском →
Україна, Середа 14 вересня 2022 16:30
Україна готова збільшити експорт електроенергії в Європу, але є умова Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акімова, Наталія Гурковська

Україна готова налагодити додатковий експорт електроенергії в Європу за умови повернення контролю над Запорізькою АЕС.

Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

"Європа в очікуванні без перебільшення найважчого для себе опалювального сезону, очікує підтримки від України електроенергією і запит є від 1 до 4 тисяч мегават. Відповідно ми говоримо, що українська енергосистема готова підтримувати європейські країни за умов, що Запорізька АЕС, яка має шість блоків загальною потужністю 6 тисяч мегават, буде під українським контролем, буде безпечно працювати, демілітаризована. В такому випадку, звичайно, ми зможемо виконувати всі наші зобов'язання для експорту по підтримці Європи", - сказав він.

Шмигаль не приховує, що Україна хоче розширити можливості експорту електроенергії в Європу, максимально до 2700 мегават.

"Зараз 300, можемо і хочемо мати 2700, тому що за два місяці, коли ми експортували 100, потім 200 і зараз 300, ми отримували 3 мільярди гривень чистого прибутку. Це величезний експортний ресурс для України, який стане компенсатором тих втрат, які ми понесли в металургії, хімії, руди і інше, що ми втратили через блокування українських портів", - додав голова уряду.

Що з Запорізькою АЕС?

За словами Шмигаля, Запорізька АЕС зупинена. Вона переведена в так званий холодний режим. Всі блоки призупинені, вироблення електроенергії відбувається на мізерному рівні, його вистачає для часткового забезпечення власних потреб.

"Відновлені лінії дозволяють зберігати режим охолодження ядерного пального на станції і режим безпеки. Український колектив станції виконує свою роботу повністю. Звичайно, там незаконно знаходяться представники "Росатому", звичайно там знаходяться російські терористичні збройні угруповання, доволі у великій кількості, які ховалися від місії МАГАТЕ, але у будь-якому випадку перебування в місті зафіксували, техніка російська там апріорі не може знаходитись, але знаходиться, і сліді обстрілів було видно, з якої території прилітали всі ці ракети і снаряди", - каже прем’єр.

Скільки електроенергії експортує Україна в Європу зараз

За даними Шмигаля, Україна експортує в Польщу, Румунію, Словаччину в межах 300 мегават, що є квотою.

"Окрім цієї квоти, поза неї ми експортуємо в Польщу 265 мегават - це додатково. І окремо ми понад 150 мегават експортуємо в Молдову, але маємо можливість експортувати 600 мегават для підтримки молдовської енергомережі", - каже він.

Як повідомлялось, Польща звернулася до України з проханням про постачання електроенергії. Київ готовий піти на зустріч, тому незабаром українські електростанції постачатимуть електрику в сусідню країну.

Нагадаємо, Україна активно реконструює лінію електропередачі від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув для передачі до 1000 МВт. Ця реконструкція відбувається в рамках домовленості про постачання електроенергії з України до Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Денис Шмигаль
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні