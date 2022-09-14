ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, - Гуменюк

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 14 вересня 2022 14:14
Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією Херсонською областю, - Гуменюк Фото: речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила вона.

За її словами, особливості військової операції ЗСУ на півдні пов'язані з ландшафтом регіону, де дуже багато річок, каналів і відкрита Степова місцевість.

"Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів і населення через загрозу обстрілів з боку ворога. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тіснимо росіян - це дуже їх деморалізує", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що моральний стан окупантів також підірвано успіхами ЗСУ при наступі в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що українські військові підготували план успішного контрнаступу ЗСУ на північному сході і на півдні країни у співпраці з американськими і британськими фахівцями і офіційними особами.

Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що ЗСУ деокупували вже понад 300 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні