Україну знову заллють дощі: прогноз погоди на завтра

У четвер, 15 вересня, по всій території України пройдуть дощі. При цьому на півдні і сході прогнозуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook .

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних і східних областях пройдуть дощі, на решті території без істотних опадів.

При цьому вдень у більшості областей прогнозується помірний дощ, а в Закарпатті та Карпатах місцями очікується значний дощ. У південній частині України будуть невеликі дощі.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, в Карпатах, на півдні та сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, а на Закарпатті та півдні країни до +16. Вдень в Україні температура коливатиметься від +16 до +21 градуса, а в південній частині від +23 до +28. Разом з тим в Одеській області очікується до +30 градусів, а в Карпатах +10 +15.

Погода в Києві та області

Завтра вночі в столичному регіоні буде без істотних опадів, проте вдень очікується дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м / с.

Температура повітря по області вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +16 +21.

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +10 до +12 градусів, а вдень від +17 до +19.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на цей робочий тиждень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.