ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ISW: Окупанти навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 08:05
ISW: Окупанти навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол Фото: Окупанти навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти, які нині перебувають поблизу річки Оскол, що у Харківській області, не мають достатньо сили, аби перешкодити подальшому просуванню українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що кремлівські блогери визначили Оскол як нову лінію фронту.

"13 вересня вони інформували, що ЗСУ перейшли річку вбрід у Боровій - приблизно за 30 км на північний схід від Ізюма і недалеко від адмінкордону Луганської області", - мовиться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни переконані, що це вказує те, що українські сили продовжують локальні наземні атаки, аби створити загрозу російським позиціям за річкою.

"Водночас російські війська навряд чи будуть достатньо сильні, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж всієї річки Оскол, тому що вони, схоже, не отримують підкріплення, і ЗСУ, ймовірно, зможуть використовувати цю слабкість для відновлення контрнаступу через Оскіл, якщо вони це вибрали", - додали аналітики.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Харківській області російським окупантам вдалося "зачепитися" за річку Оскол поблизу Ізюма. Проте, для ворога такий розвиток подій нічого не означає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні