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У Харківській області в окупації залишається 6% території

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Харків, Середа 14 вересня 2022 19:20
У Харківській області в окупації залишається 6% території Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під окупацією залишається близько 6% території Харківської області, в той час як до осіннього контрнаступу українських військових було окуповано 32% регіону.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Голова Харківської ОВА також зазначив, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано ще сім громад.

За словами Олега Синєгубова, в регіоні проводяться роботи з відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, в тому числі у звільнених населених пунктах. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв'язок та роботу медичних закладів.

Раніше стало відомо, що Кабмін виділив 400 мільйонів гривень для Харківської області. Вони будуть витрачені на відновлення інфраструктури та посилення захисту деокупованих територій регіону.

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ 3 800 квадратних кілометрів і 300 населених пунктів.

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